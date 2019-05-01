خادم الحرمين يوافق على إنشاء جمعية خيرية تحمل اسم وزير الداخلية

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إنشاء جمعية خيرية باسم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ليكون اسمها (مؤسسة عبدالعزيز بن سعود بن نايف الخيرية “النايفات”).

وأوضح التوجيه الصادر من الملك سلمان أن ذلك يأتي من باب دعم الأعمال الخيرية التي تهدف للعناية بخدمة الموروث الوطني للمملكة، وتعزز الوعي به وتغرسه في المجتمع وتشجع الشباب وتطور قدراتهم، وتفعّل دورهم في تحقيق الريادة؛ ليصبحوا قادة مبدعين في كل المجالات الثقافية والبيئية والحضارية. كما وجّه خادم الحرمين بأن تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمراجعة مشروعي النظامالأساسي واللائحة الأساسية للمؤسسة، في ضوء ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.