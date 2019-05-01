اخبار السعوديه

ممارسات تجميلية خطيرة تطيح بوافدة هاربة في جدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ضبطت الجهات الأمنية بالتنسيق مع وزارة الصحة ممارسة صحية وافدة في جدة بعد هروبها من مقر عملها النظامي لممارساتها التجميلية الخطيرة في المنازل وتسويق نفسها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت وزارة الصحة عبر حسابها في تويتر أنه تمت إحالتها للنيابة العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ممارسات تجميلية خطيرة تطيح بوافدة هاربة في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا