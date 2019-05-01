ممارسات تجميلية خطيرة تطيح بوافدة هاربة في جدة

ضبطت الجهات الأمنية بالتنسيق مع وزارة الصحة ممارسة صحية وافدة في جدة بعد هروبها من مقر عملها النظامي لممارساتها التجميلية الخطيرة في المنازل وتسويق نفسها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأوضحت وزارة الصحة عبر حسابها في تويتر أنه تمت إحالتها للنيابة العامة.

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