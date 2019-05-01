ما هي الدعوى الجزائية الخاصة؟.. “العدل” توضح

أوضحت وزارة العدل أن الدعوى الجزائية الخاصة هي دعوى يرفعها من لحقه ضرر من الجريمة -أو وارثه من بعده- يطالب فيها بحقه الخاص أمام المحكمة المختصة حتى لو لم يُقبل طلبه أثناء التحقيق.
وبيّنت أن دعوى الحق الخاص تُرفع على المتهم إذا كان أهلا، وتُرفع على الولي أو الوصي إذا كان المتهم ناقص الأهلية، في حين إذا لم يكن له ولي أو وصي عندها يجب على المحكمة المرفوع أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه وليا. وأشارت إلى أنه في حال ترك المدعي بالحق الخاص دعواه فإن ذلك لا يؤثر على الدعوى الجزائية العامة، وإذا ترك المدعي الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، فيجوز له مواصلة دعواه أمامها، ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى.
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