أمير الرياض يفتتح ساحة العروض والاحتفالات الكبرى بالدائري الشرقي

يفتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأربعاء، ساحة العروض والاحتفالات الواقعة على الدائري الشرقي بين مخرجي 10 و11، والذي نفذته أمانة المنطقة على مساحة تبلغ 135 ألفًا و517 مترًا مربعًا.

وذكر بيان صادر عن أمانة المنطقة، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنّ الساحة تضم مسرحًا مفتوحًا لتقديم العروض الحية والفعاليات العامة، ومسرحًا عائليًّا مغلقًا، ومسرحًا للطفل، وخيمة شعبية لإقامة الأنشطة الشعبية والتراثية، إلى جانب مطعم رئيسي، ومجمع للمطاعم والمقاهي يحتوي على 16 مطعمًا ومقهى وصالتي جلوس.

في شأن آخر، عقد أمير الرياض اجتماعًا مع نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر وعدد من منسوبي الوزارة؛ حيث اطلع على عرض عن الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية وفق رؤية المملكة 2030، التي تعد استراتيجية شاملة ترتكز على السعي لتحقيق التنوع الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام، وخصت قطاع التعدين باعتباره الركيزة الثالثة للصناعات السعودية، إلى جانب قطاعي النفط والغاز، والبتروكيماويات.

وبيّن المهندس المديفر أنّه بمتابعة أمير الرياض، تم إنشاء وتجهيز فرع متكامل للثروة المعدنية بالمنطقة؛ لخدمة المستثمرين ومراقبة الامتثال في بيئة العمل التعديني والالتزام باشتراطات الصحة والسلامة، ويبلغ عدد الموظفين فيه 32 موظفًا، مؤكدًا اهتمام سموه وحرصه على الثروة المعدنية بالمنطقة وضرورة تنميتها والإشراف عليها، كما جرت مناقشة التحديات الحالية والحلول ومستقبل التعدين بالمنطقة.