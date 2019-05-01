بالصور.. «إرشاد أبها» تنفذ دورة عن مهارة التعامل مع المراهقين

بحضور لافت من الآباء والأمهات، أقامت جمعية «إرشاد» للتنمية الأسرية بأبها، دورة تدريبية بعنوان «14 مهارة للتعامل مع المراهقين».

وتأتي هذه الدورة ضمن البرامج التدريبية الأسرية التي تقيمها الجمعية لخدمة المجتمع والمساهمة في حل مشكلات الأسرة وتوجيهها التوجيه الصحيح نحو الأساليب التربوية السليمة التي يعود نفعها على الفرد والأسرة والمجتمع.

وركزت المحاضرة التي ألقاها عايض بن علي عسيري المشرف التربوي بتعليم عسير، على تعريف مرحلة المراهقة، والفترة الزمنية الخاصة بها، بالإضافة إلى التحليل النفسي لشخصية المراهق وحاجاته النفسية وكيفية إشباعها، كما ذكر خمس خطوات لمساعدة المراهق على تخطي المراهقة بسلام.

واختتمت الدورة بتوزيع شهادات على الحضور.