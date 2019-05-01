بدء التسجيل الإلكتروني للاعتكاف بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان

أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، الثلاثاء، خدمة التسجيل الإلكتروني للاعتكاف، بعدة لغات، عبر موقع الرئاسة وتطبيق الحرمين اللذين يتيحان للمعتكف التسجيل والاطلاع على التعليمات والشروط التي يجب مراعاتها عند الاعتكاف بالمسجد النبوي؛ ما يحقق النجاح المأمول لشعيرة الاعتكاف.

وأوضح المدير العام للشؤون التوجيهية والإرشادية عبدالله حطاب الحنيني، أن وحدة خدمات المعتكفين، قامت بالترتيبات اللازمة لتنظيم خدمة الاعتكاف والإشراف عليها وإرشاد المعتكفين؛ حيث تمت تهيئة السطح الغربي للمعتكفين للمسجد النبوي، وزيادة كفاءة التبريد فيه، على أن تبدأ فترة الاعتكاف من اليوم العشرين من رمضان، حتى نهاية صلاة العشاء من ليلة العيد. وقد تم تحديد أبواب خاصة لدخول المعتكفين؛ هي: سلم رقم (6)، وسلم رقم (10)، ومصعد (9) لذوي القدرات الخاصة.

وجهَّزت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، حقيبة للمعتكف تحوي ما يحتاج إليه في اعتكافه (لحاف، مخدة)، وكذلك عدة مطويات بلغات مختلفة تبين فضل الاعتكاف وآدابه، عسى أن تكون عونًا له على أداء هذه السنة النبوية؛ يتسلمها عند إتمام إجراءات التسجيل عبر مكاتب خدمات المعتكفين الموزعة على الساحتين الغربية والجنوبية من المسجد النبوي.