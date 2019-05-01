أعمال صيانة طريق في عسير وراء حادث مروري وقع فجرًا!

2019-05-01

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - خميس مشيط

تجاهلت بعض الجهات المسؤولة عن أعمال صيانة الطرق والمؤسسات، الخطط المدروسة والنظامية التي تتعلق بالسلامة المرورية عند قيامهم بقشط الطريق وتغييرة بالمادة الأسفلتية، ليكون طريق الملك خالد الرابط بين خميس مشيط وأحد رفيدة دليلاً على ذلك.

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ويجري العمل حالياً على صيانة الطريق، وهو ما تسبب فجر اليوم الأربعاء في حادث مروري بين مركبتين، إحداهما كانت تُقل عائلة.

وبالسؤال عن أسباب الحادث، قال أحد أطراف الحادث إنه تفاجأ بوجود قَص في الطريق، وعند محاولته تفادي الأمر اصطدمت به مركبة من الخلف؛ ما تسبب في تلف المركبتين، لتكون الأسباب هي أعمال الصيانة من قِبل الجهة المسؤولة والجهة المنفذة لهذه المشاريع دون وضع إشارات تحذيرية وترك مساحة كافية للعبور.