- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم إنسانية طالبات.. لم تحضر أمجاد حفل تخرجها لوفاة والدتها فنظمن لها آخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إنسانية طالبات.. لم تحضر أمجاد حفل تخرجها لوفاة والدتها فنظمن لها آخر
متابعات الخليج 365 - الرياض
في موقف نبيل ولفتة إنسانية من طالبات كلية الآداب بجامعة الملك فيصل، نظمت بعضهن حفل تخرج كاملاً لزميلتهن الطالبة أمجاد بنت فهد المراد، والتي لم يتسن لها حضور حفل التخرج الرسمي؛بسبب وفاة والدتها ليلة حفلها.
وشهد مسرح كلية الآداب وبحضور وكيلتي الكلية الدكتوره خلود البدنة والدكتورة منيرة القحطاني حفلًا منظمًا ورائعًا جاء شاهدًا لما عليه طالباتنا من طيبة وما يتمتعن به من حس إنساني عالٍ، حيث تبنى قسم الدراسات الإسلامية هذا العمل النبيل وشاركهن أكثر ٦٦ طالبة من الأقسام الأخرى في الكلية بتنظيم هذا الحفل لزميلتهن وبتقديم هدية قيمة لها باسمهن جميعًا.
وقدمت الطالبة منيرة بوعنقاء الحفل وأعد العرض المرئي الطالبتان عبير البقمي ودانة القحطاني، وقد ألقت الطالبة صافية العرجاني قصيدة بهذه المناسبة ونسقت الحفل ورتبت له الطالبات سارة السقا وشهد الدوسري ومزنة السبيعي.
وكان الحفل بمتابعة وكيلة الكلية لشؤون الطالبات الدكتورة منيرة القحطاني التي عبرت في كلمتها عن سرورها وابتهاجها بهذه المبادرة الطيبة من الطالبات التي تدل على حسن تربيتهن، وأن مثل هذه المواقف تعكس القيم والأخلاق التي يتمتع بها أبناء وبنات هذا الوطن الغالي هي قيم تطمح إدارة الكلية بصفة خاصة والجامعة بصفة عامة إلى تعميقها في نفوس طلابنا وطالباتنا بجانب العلم والمعرفة.
كما تم تكريم الطالبة وتقديم شهادة التهنئة لها، وكذا تقديم هدية لها مقدمة من عمادة شؤون الطلاب.
وأثنى عميد الكلية الدكتور ظافر الشهري على الطالبات وقال: كلمة شكرًا لبناتي طالبات القسم اللواتي قمن بهذا العمل النبيل لا تكفي، ولكني أقول إن هذه الغراس الصالحة هي نتاج تربية صالحة من الأمهات والآباء، ومجتمعنا مجتمع خير وترابط ومحبة ورحمة، فلا يستغرب على طالباتنا في كلية الآداب هذا الموقف وهذا العمل النبيل.
كانت هذه تفاصيل خبر إنسانية طالبات.. لم تحضر أمجاد حفل تخرجها لوفاة والدتها فنظمن لها آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.