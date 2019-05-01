إنسانية طالبات.. لم تحضر أمجاد حفل تخرجها لوفاة والدتها فنظمن لها آخر

2019-05-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

في موقف نبيل ولفتة إنسانية من طالبات كلية الآداب بجامعة الملك فيصل، نظمت بعضهن حفل تخرج كاملاً لزميلتهن الطالبة أمجاد بنت فهد المراد، والتي لم يتسن لها حضور حفل التخرج الرسمي؛بسبب وفاة والدتها ليلة حفلها.

وشهد مسرح كلية الآداب وبحضور وكيلتي الكلية الدكتوره خلود البدنة والدكتورة منيرة القحطاني حفلًا منظمًا ورائعًا جاء شاهدًا لما عليه طالباتنا من طيبة وما يتمتعن به من حس إنساني عالٍ، حيث تبنى قسم الدراسات الإسلامية هذا العمل النبيل وشاركهن أكثر ٦٦ طالبة من الأقسام الأخرى في الكلية بتنظيم هذا الحفل لزميلتهن وبتقديم هدية قيمة لها باسمهن جميعًا.

وقدمت الطالبة منيرة بوعنقاء الحفل وأعد العرض المرئي الطالبتان عبير البقمي ودانة القحطاني، وقد ألقت الطالبة صافية العرجاني قصيدة بهذه المناسبة ونسقت الحفل ورتبت له الطالبات سارة السقا وشهد الدوسري ومزنة السبيعي.

Advertisements

وكان الحفل بمتابعة وكيلة الكلية لشؤون الطالبات الدكتورة منيرة القحطاني التي عبرت في كلمتها عن سرورها وابتهاجها بهذه المبادرة الطيبة من الطالبات التي تدل على حسن تربيتهن، وأن مثل هذه المواقف تعكس القيم والأخلاق التي يتمتع بها أبناء وبنات هذا الوطن الغالي هي قيم تطمح إدارة الكلية بصفة خاصة والجامعة بصفة عامة إلى تعميقها في نفوس طلابنا وطالباتنا بجانب العلم والمعرفة.

كما تم تكريم الطالبة وتقديم شهادة التهنئة لها، وكذا تقديم هدية لها مقدمة من عمادة شؤون الطلاب.

وأثنى عميد الكلية الدكتور ظافر الشهري على الطالبات وقال: كلمة شكرًا لبناتي طالبات القسم اللواتي قمن بهذا العمل النبيل لا تكفي، ولكني أقول إن هذه الغراس الصالحة هي نتاج تربية صالحة من الأمهات والآباء، ومجتمعنا مجتمع خير وترابط ومحبة ورحمة، فلا يستغرب على طالباتنا في كلية الآداب هذا الموقف وهذا العمل النبيل.