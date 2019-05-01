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أمير الرياض يفتتح ساحة العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي
متابعات الخليج 365 - الرياض
يفتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء اليوم الأربعاء، ساحة العروض والاحتفالات الواقعة على الدائري الشرقي بين مخرجي 10 و11 والتي نفذتها أمانة منطقة الرياض على مساحة تبلغ 135,517 متراً مربعاً.
وتضم الساحة مسرحًا مفتوحًا لتقديم العروض الحية والفعاليات العامة، ومسرحًا عائليًا مغلقًا، ومسرحًا للطفل، وخيمة شعبية لإقامة الأنشطة الشعبية والتراثية، إلى جانب مطعم رئيسي، ومجمع للمطاعم والمقاهي يحتوي على 16 مطعمًا ومقهى وصالتي جلوس.
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