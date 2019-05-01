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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش؛ إن الدول العربية تدعم انتقالاً منظماً واستقراراً في السودان.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: لقد شهدنا فوضي عارمة في المنطقة، لا نحتاج إلى مزيدٍ منها.
قرقاش: الدول العربية تدعم انتقالاً منظماً واستقراراً في السودانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-01
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش؛ إن الدول العربية تدعم انتقالاً منظماً واستقراراً في السودان.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: لقد شهدنا فوضي عارمة في المنطقة، لا نحتاج إلى مزيدٍ منها.
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
09:54 AM
قال: لقد شهدنا فوضي عارمة في المنطقة لا نحتاج إلى مزيد منها
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش؛ إن الدول العربية تدعم انتقالاً منظماً واستقراراً في السودان.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: لقد شهدنا فوضي عارمة في المنطقة، لا نحتاج إلى مزيدٍ منها.
، قرقاش: الدول العربية تدعم انتقالاً منظماً واستقراراً في السودان ،
المصدر : الخليج 365
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