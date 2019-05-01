، قرقاش: الدول العربية تدعم انتقالاً منظماً واستقراراً في السودان ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: لقد شهدنا فوضي عارمة في المنطقة لا نحتاج إلى مزيد منها

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش؛ إن الدول العربية تدعم انتقالاً منظماً واستقراراً في السودان.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: لقد شهدنا فوضي عارمة في المنطقة، لا نحتاج إلى مزيدٍ منها.