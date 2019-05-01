، "إثرائي" ترفع كفاءة موظفي الدولة وتفوز بجائزة "التعليم الذكي".. التسجيل متاح والشهادة معتمدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الرشيدي: منصة إلكترونية للبرنامج الوطني للتدريب عن بُعد ضمن التحول الوطني 2020

أكد السفير الإعلامي لمبادرة البرنامج الوطني للتدريب عن بُعد، الزميل شقران الرشيدي، أن "إثرائي"، المنصةُ إلكترونية الخاصة بمبادرة معهد الإدارة العامة للبرنامج الوطني للتدريب عن بُعد، تأتي ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020م؛ والهدف منها نقلُ عملية التدريب التقليدية إلى أنماط التدريب الحديثة المعتمدة على تكنولوجيا التعليم والتدريب؛ بما يتيح لموظفي وموظفات الدولة الاستفادةَ المثلى من التدريب بدون التقيد بعوامل الزمان والمكان.

وأضاف: تكمن أهمية "إثرائي" بالنسبة لمعهد الإدارة العامة في توافقها وتواؤمها التام مع رسالته المتمثلة في تحقيق التنمية الإدارية، وتلبية احتياجات العملاء من خلال تدريبٍ وتأهيل فعال يُسهم في تطوير الأداء.

وتابع الرشيدي أن "إثرائي" تهدف إلى رفع كفاءة ومستوى أداء موظفي وموظفات الدولة، وتحقيق الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية، وإثراء المحتوى التدريبي العربي على شبكة الإنترنت، وتقليص التكاليف التشغيلية للتدريب التقليدي.

وأشار إلى أن "إثرائي" ضمن إنجازاتها العديدة، حققت جائزة "التعليم الذكي" ضمن فئات الجوائز التي تطلقها شركة IDC لمبادرات المدن الذكية في الشرق الأوسط لعام 2018، وأنتجت العديدَ من البرامج والمنتجات التدريبية المتميزة.

وقال: إن نطاق البرنامج الوطني للتدريب عن بعد "إثرائي"، يتمثل أولًا في البرامج التدريبية الإلكترونية، المرتبطة بالعديد من المجالات أهمها: القيادة الإدارية، والإدارة الحكومية، والقانون والأنظمة، والسلوك التنظيمي، والموارد البشرية والتدريب، والاقتصاد والمالية، والإعلام والعلاقات العامة، وريادة الأعمال والابتكار، وتقنية المعلومات، كذلك تقدم "إثرائي" المؤتمرات الإلكترونية، التي يشارك فيها عدد من الخبراء والباحثين والمتخصصين، يتناقشون في موضوعات ذات العلاقة برؤية المملكة 2030م بشكل خاص، وفي مجالات التنمية الإدارية بشكل عام، وأيضًا تقدم "إثرائي" منتجها الثالث وهو الإضاءات الإثرائية، وفيها تسليط الضوء على عدة إضاءات معلوماتية متخصصة.

وختم السفير الإعلامي لمبادرة "إثرائي" الزميل شقران الرشيدي، حديثه مؤكدًا أنه في ظل مسيرة رؤية المملكة 2030، ولمسايرة التطور التكنولوجي والتقني الحديث في منهجيات وطرق التدريب الإلكتروني، وتلبية احتياجات المتدربين في الحصول على محتوى متطور؛ فإن المبادرة الوطنية للتدريب عن بُعد "إثرائي"، تسعى لتمكين موظفي وموظفات الدولة من التدريب الإلكتروني، والارتقاء به معرفيًّا ومهنيًّا، من خلال التسجيل المتاح لكل موظفي وموظفات الدولة، مجانًا، في المنصة "إثرائي" على رابط ethrai.sa، وبدون ترشيح من جهة العمل، والشهادة التي تمنح في نهاية التدريب معتمدة من معهد الإدارة العامة.