، إصابة طالب سعودي في إطلاق نار عشوائي بجامعة أمريكية ،

محمد بن مسعود - الدمام - نُقل إلى المستشفى للعلاج والحادث أسفر عن 6 قتلى وجرحى

تعرّض طالب سعودي في ولاية نورث كارولينا الأمريكية، إلى إطلاق نار في القدم خلال حادثة إطلاق نار داخل حرم جامعة "شارلوت".

وذكرت تقارير أمريكية، أن الطالب السعودي تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالته الصحية مستقرة؛ فيما أسفر الحادث عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين.

وقال المتحدث باسم الجامعة: "تم الإبلاغ عن طلقات في مبنى كينيدي بالجامعة عند السادسة مساء من يوم أمس الثلاثاء، وتم إغلاق المدرسة".

وأضاف أن إطلاق النار كان عشوائيًّا ولم يكن شخص مستهدف في العملية؛ مشيرًا إلى أنه تم إيقاف الجاني من قِبَل السلطات الأمنية.

يشار إلى أن الجاني أمريكي الجنسية، ويُدعى تريستان أندرو تيريل، ويبلغ من العمر 22 عامًا.