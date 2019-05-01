، الثقفي: طريف الأطول في الصيام.. "15 ساعة و24 دقيقة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: رمضان يدخل في بداية منتصف الربيع فلكيًّا لمدة ٢٩ يومًا

أكد الفلكي محمد بن رده الثقفي، أن شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٠- ٢٠١٩م، سوف يدخل في بداية منتصف فصل الربيع فلكيًّا لمدة ٢٩ يومًا، اعتبارًا من يوم الاثنين 6/ 5/ 2019م، وينتهي يوم الاثنين 3/ 6/ 2019م؛ أي بعد مُضيّ ٤٦ يومًا فلكيًّا من بداية دخول فصل الربيع، والذي دخل يوم الخميس 21/ 3/ 2019م بداية الاعتدال الربيعي.

وأضاف الثقفي: يمتاز الربيع بالأجواء المعتدلة الباردة ليلًا كلما ارتفعنا عن سطح البحر؛ وخاصةً المرتفعات الجنوبية والغربية والمصائف، وتكون درجات الحرارة في المنخفظات والسواحل البحرية حارة بشكل متوسط.

ولفت في حديثه لـ"الخليج 365" إلى أن محافظة طريف ستسجل أطول عدد ساعات الصيام على مستوى مناطق ومحافظات المملكة؛ بينما تأتي جازان أقل المناطق في عدد الساعات صومًا، بفارق ساعة و7 دقائق بينهما.

وكشف "الثقفي" عن أن عدد ساعات الصيام المتوقعة تختلف بين مناطق المملكة من الأعلى إلى الأدني؛ ففي محافظة طريف الواقعة أقصى شمال السعودية، من المتوقع أن تصل عدد ساعات الصيام فيها إلى ١٥ ساعة و٢٤ دقيقة، وهي الأطول على مستوى المملكة، وأقلها في جازان الواقعة جنوبًا؛ فمن المتوقع أن تصل ساعات الصيام لـ١٤ ساعة و١٧ دقيقة؛ أما بقية المناطق المتوقعة على النحو التالي: عرعر ١٥ ساعة و٢٠ دقيقة، تبوك ١٥ ساعة و٧ دقائق، وحائل ١٥ ساعة ودقيقتان، والدمام ١٤ ساعة و٥٧ دقيقة، وبريدة ١٤ ساعة و٥٧ دقيقة، والرياض ١٤ ساعة و٤٩ دقيقة، المدينة المنورة ١٤ ساعة و٤٨ دقيقة، ومكة المكرمة ١٤ ساعة ٣٥ دقيقة، وجدة ١٤ ساعة و٣٣ دقيقة، وفي نجران ١٤ ساعة و١٩ دقيقة.

وختتم الفلكي "الثقفي" داعيًا الله -عز وجل- أن يوفق الجميع لصيامه وقيامه وصالح أعماله.