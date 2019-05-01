انت الان تتابع تفاصيل خبر إطلاق نار في جامعة أمريكية يوقع عدة ضحايا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 1 مايو 2019 08:59 صباحاً - قتل شخصان وأصيب 4 آخرون، من جرّاء حادث إطلاق نار وقع في جامعة كارولينا الشمالية، بالولايات المتحدة.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية محلية، فإن الحادث وقع يوم الثلاثاء في حرم الجامعة بمدينة تشارلوت، حيث سمع دوي إطلاق نار، ما اقتضى الدفع بعدد من سيارات الأمن والإسعاف.

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بدورها قالت خدمة الطوارئ الطبية في منطقة (مكلنبرغ) بالولاية، إن الحادث أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 4 آخرين، اثنان منهم مصابان بجروح خطيرة.

وذكرت مصادر أمنية أن منفذ الهجوم قد أوقف، دون الإشارة إلى هوية القتيلين أو المصابين الأربعة، ودون ذكر أية تفاصيل حول ملابسات الهجوم.

وذكرت التقارير أن إدارة الجامعة طالبت في حسابها على تويتر الجميع بالبقاء في أماكن آمنة موضحة أن الحرم الجامعي قد أغلق وطوقته الشرطة.