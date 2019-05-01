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مصرع أبو سلطان الخولاني مشرف ميليشيا الحوثي في جبهة قانية
متابعات الخليج 365 - واس
لقي قيادي ميداني في مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعه وعدد من مرافقيه أمس الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة قانية شمالي غرب محافظة البيضاء وسط اليمن.
وأفاد موقع / سبتمبر نت / التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن المواجهات اندلعت أثناء محاولة فاشلة لعناصر من المليشيا التسلل باتجاه مواقع الجيش في جبهة قانية.
وأسفرت تلك المواجهات عن مصرع ما يسمى بالمشرف العام للمليشيا في قانية المدعو أبو سلطان الخولاني، والمدعو صالح أحمد صالح حسين الوهبي، والمدعو صالح أحمد حسين الوهبي، والمدعو عبدالله محمد السلاقي، وعدد آخر من عناصر المليشيا.
وفي ذات السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم بعدد من الغارات الجوية، مليشيا الحوثي في مديرية الزاهر غربي محافظة البيضاء، وتركزت تلك الغارات على مواقع للمليشيا في جبل “الجماجم”، مما أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصرها، وتدمير دبابة تابعة لها.
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