أمير الرياض يفتتح ساحة العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم الأربعاء، ساحة العروض والاحتفالات الواقعة على الدائري الشرقي بين مخرجي 10 و11 والذي نفذته أمانة منطقة الرياض على مساحة تبلغ 135,517 متر مربع.

وتضم الساحة مسرحًا مفتوحًا لتقديم العروض الحية والفعاليات العامة، ومسرحًا عائليًا مغلقًا، ومسرحًا للطفل، وخيمة شعبية لإقامة الأنشطة الشعبية والتراثية، إلى جانب مطعم رئيسي، ومجمع للمطاعم والمقاهي يحتوي على 16 مطعمًا ومقهى وصالتي جلوس.