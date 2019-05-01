، "حافظ": الموقوف خدماتهم سيتمكّنون من السحب عبر أجهزة الصرّاف ،

محمد بن مسعود - الدمام - قرار سيتم تنفيذه أسبوعين وسيشمل جميع البنوك والموقوفين دون استثناء

كشف المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ؛ عن أن قرار أحقية الموقوف خدماتهم في السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي سيتم تنفيذه خلال أسبوعين، موضحاً أن القرار سيشمل جميع البنوك وجميع الموقوف خدماتهم دون استثناء.

ولفت حافظ؛ خلال مداخلته ببرنامج "يا هلا" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن القرار اقترب من التنفيذ، وسيشمل الجميع دون تفرقة خلال الأسبوعين المقبلين.

وكانت "الأحوال المدنية" قد أعلنت في قت سابق، بدء تقديم جميع خدمات السجل المدني للمواطنين الموقوف خدماتهم عبر حجز موعد إلكتروني.

وأوضحت أنه بإمكان المواطنين الموقوف خدماتهم حجز موعد إلكتروني ومراجعة أقرب مكتب للأحوال المدنية للاستفادة من جميع الخدمات، من بينها تجديد الهوية الوطنية.