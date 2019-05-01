، "الحصيني" عن الحالة الماطرة: بدايتها اليوم وهذه خريطتها ،

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أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الأربعاء هو بداية الحالة الماطرة التي ستشهدها مناطق عدة في المملكة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الأربعاء البداية الفعلية للحالة الممطرة, يُتوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرد على أجزاءٍ من القصيم وشمال غرب وشمال منطقة الرياض وجنوب المدينة والطائف وشرق الباحة وعسير.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوّناً للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية).
"الحصيني" عن الحالة الماطرة: بدايتها اليوم وهذه خريطتهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-01
أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الأربعاء هو بداية الحالة الماطرة التي ستشهدها مناطق عدة في المملكة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الأربعاء البداية الفعلية للحالة الممطرة, يُتوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرد على أجزاءٍ من القصيم وشمال غرب وشمال منطقة الرياض وجنوب المدينة والطائف وشرق الباحة وعسير.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوّناً للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية).
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
08:37 AM
قال: تكون خفيفة إلى غزيرة ومصحوبة بحبات البرد بمواقع
أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الأربعاء هو بداية الحالة الماطرة التي ستشهدها مناطق عدة في المملكة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الأربعاء البداية الفعلية للحالة الممطرة, يُتوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرد على أجزاءٍ من القصيم وشمال غرب وشمال منطقة الرياض وجنوب المدينة والطائف وشرق الباحة وعسير.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوّناً للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية).
، "الحصيني" عن الحالة الماطرة: بدايتها اليوم وهذه خريطتها ،
المصدر : الخليج 365
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