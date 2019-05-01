، "الأرصاد": سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على القصيم والرياض والشرقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تكوُّن سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّناً للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 36 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 - 36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.