9 وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي في 3 مدن

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للرجال والنساء من السعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء، وبقيق. وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . منسق برنامج مساعد- مدير وحدة التمريض/ وحدة الصحة السلوكية (الظهران). . محلل أعمال- التخطيط (الظهران). . أخصائي الأنف والأذن والحنجرة (الأحساء). . أخصائي الأمراض العصبية (الأحساء). Advertisements . مدرب تمريض (عدد وظيفتين/ الظهران). . ممرض مناوب- طب الأطفال وحدة العناية المركزة (الظهران). . أخصائي طب الأسرة (بقيق). . ممرض مناوب (الأحساء). وأوضح المركز..، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 إبريل 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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