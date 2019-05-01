18 وظيفة شاغرة للجنسين في كلية الجبيل الجامعية

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أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في كلية الجبيل الجامعية.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

. أستاذ مساعد ومحاضر في اللغة الإنجليزية (عدد 3 وظائف/ للنساء).

. أستاذ مساعد في الدراسات العامة (عدد وظيفتين/ للرجال).

. أستاذ مساعد ومحاضر في التصميم الداخلي (عدد وظيفتين/ للنساء).

. أستاذ مساعد في إدارة الأعمال (للنساء).

. أستاذ مساعد في علوم وهندسة الكمبيوتر (للرجال).

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. أستاذ مساعد في اللوجستيات أو إدارة سلسلة التوريد (عدد وظيفتين/ للرجال).

. أستاذ مساعد في المحاسبة (عدد وظيفتين/ للرجال).

. أستاذ مساعد في إدارة الموارد البشرية (عدد وظيفتين/ للنساء).

. أستاذ مساعد في المحاسبة (عدد وظيفتين/ للنساء).

. أستاذ مساعد في الرياضيات (للنساء).

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف..، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

