4 وظائف إدارية وصحية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

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أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. سكرتير ثالث طبي تنفيذي.

. استشاري مساعد جراحة- جراحة تجميلية.

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. أخصائي أول الصحة العامة.

. استشاري تخدير.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف..، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

