وظائف صحية وإدارية شاغرة في شركة المراعي

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع منتجات الألبان والمواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الخرج، والرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي الصحة المهنية- النقل والخدمات اللوجستية (الخرج): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص الصحة المهنية، أو أي مجال ذي الصلة.

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. موظف تسويق (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف..، وذلك بدءًا من تاريخ 29 إبريل 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

