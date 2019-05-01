5 وظائف إدارية شاغرة لدى شركة ابن زقر

:



.

أعلنت شركة ابن زقر التجارية، المتخصصة في التوزيع والخدمات اللوجستية لمجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بشمال محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أمين المستودع.

. مراقب مستودعات.

Advertisements

. مراقب مخزون.

. رئيس مناوب- تشغيل المستودعات.

. مدير المستودعات.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يونيو 2019م.

ولفتت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة..، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

