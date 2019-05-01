:

.

جهت الصحة عدد من الإرشادات الصحية التي يجب على مرضى ضغط الدم إتباعها خلال شهر رمضان المبارك .

وأشارت عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في تويتر ضمن السلسلة التوعية لحملة #صم_بصحة أنه يجب مراجعة الطبيب قبل البدء بالصيام لتحديد القدرة على الصيام ، مع أهمية أخذ أدوية الضغط بعد صلاة التراويح مباشرة حتى يكون الجسم قد تمكن من استرجاع كمية كافية من السوائل ، وفي حال نسيان تناول حبة الضغط وتذكرها في نفس اليوم فإنه يتم تناولها وأما في حال تذكرها في اليوم التالي فلا يجب مضاعفة الجرعة ، كما أنه يجب التقليل من استهلاك كمية الأملاح لأنها تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ، ويجب جعل منتجات الحليب قليلة الدسم جزءً من الوجبات نظراً لاحتوائها على الخمائر التي تساعد على خفض ضغط الدم .

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة الصائمين، وتعزيز الوعي الصحي..، والحث على إتباع السلوكيات السليمة.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إرشادات صحية لمرضى ضغط الدم خلال شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.