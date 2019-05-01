بالصور.. الأمير بدر بن سلطان يدشن مشروعات تطويرية بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة

دشَّن الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات التطويرية، أثناء زيارته مدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة.

وتفقد نائب أمير منطقة مكة، أثناء زيارة معمل الأسنان، الذي يحوي وحدة صناعة تعويضات الوجه الصناعية، وكذلك صناعة الأسنان وصب الجبس والمعادن، ووحدة الخزف وصناعة تركيبات الوجه والعيون الصناعية.

كما افتتح الأمير بدر بن سلطان، قسم الأشعة التداخلية (الأنجيو) الذي يهدف إلى دعم أعمال إدارة الأشعة التخصصية، مع تهيئة الجناح العلاجي الخاص به، الذي يحوي غرفة جهاز الأشعة التداخلية، وغرفة المعدات الكهربائية الداعمة للجهاز، وغرفة التحكم وغرفة التقارير، وغرفتين للفحص بالموجات فوق الصوتية.

ودشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة تطبيقين إلكترونيين هما نظام السياسات والإجراء الإلكتروني الذي يعد جزءًا من إدارة المعرفة، ومرجعًا لجميع الموظفين لسياسات وإجراءات المدينة الطبية، ونظام الإفادة الإلكتروني وهي خدمة إلكترونية تتيح للرؤساء المباشرين متابعة الموظفين بطريقة إلكترونية.

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كما قدم المدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور عبدالله غباشي الخطط المستقبلية التطويرية للمدينة، التي ستحقق طموحات القيادة عبر تقديم خدمات صحية مميزة للمواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن.

وتعد مدينة الملك عبدالله الطبية التابعة لوزارة الصحة، منشأة طبية غير ربحية متخصصة بالرعاية الصحية الثلاثية والرباعية (المتخصصة والدقيقة).وتقدم أعلى معايير التكامل بين رعاية المريض والتعليم والأبحاث في بيئة عمل لمنسوبيها محفزة للإبداع. وتسعى المدينة أن تكون الاختيار الأول للمرضى وضيوف الرحمن الراغبين في بيئة استشفائية آمنة.

كان المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، افتتح المؤتمر السعودي الثاني للوقاية ٢٠١٩ وكذلك فعالية اليوم التوعوي للوقاية من أمراض القلب ممثلةً بمركز صحة القلب وبالتعاون مع مركز التطوع والشراكات المجتمعية بممشى الواجهة البحرية بكورنيش جدة الجديد وبحضور حاشد تجاوز اكثر من ثلاثة آلاف زائر ومستفيد لأركان الفعالية.

يُشار إلى أن مدينة الملك عبد الله الطبية، لديها فرق طبية تجري عمليات جراحية دقيقة في مختلف التخصصات وكان أشهرها مؤخرا نجاح فريق طبي متخصص في إجراء عملية نادرة، أسهمت في إعادة حاسة السمع لمريض، بعد إصابته بالصمم منذ ثماني سنوات.