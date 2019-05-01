وفد اليونسكو يطلع على برامج ثقافة التعايش بمركز الملك عبد العزيز للحوار

اطلع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، خلال زيارته إلى مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، على أبرز البرامج والأعمال التي نفذها المركز، كما استمع إلى عرضٍ موجز حول مسيرة المركز وأبرز أنشطته وبرامجه ومشروعات.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الدكتور عبد العزيز السبيل، ونائب رئيس المجلس والأمين العام للمركز الدكتور عبد الله الفوزان، أمس الإثنين، وفدًا من (اليونسكو)، بحضور نائب الأمين العام للمركز إبراهيم العسيري، وعدد من قيادات المركز ومنسوبيه، بمقر المركز في مدينة الرياض.

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور عبد العزيز السبيل بوفد اليونسكو، مؤكدا أهمية العمل والتعاون القائم بين المركز والمنظمة من أجل مد جسور التعاون بين المركز والمنظمات الدولية، بما يخدم الأهداف السامية التي يسعى المركز واليونسكو إلى تحقيقها.

وأكد السبيل، أن المركز أسهم في توسيع دائرة المشاركة المجتمعية وقدم مناخا فكريا وثقافيا مناسبا لتقبل واحترام الرأي والرأي الآخر، موضحًا أن المملكة لديها مزيج من الاختلاف والتنوع الثقافي وهذا مصدر إثراء وإلهام وليس خلافًا، مشيرًا إلى أهمية الجهود التي تبذلها المملكة عبر رؤية 2030، في مجال دعم الحوار والسلام وتعزيز التعايش السلمي مع مختلف الشعوب.

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من جانبه، نوه الدكتور عبد الله الفوزان بالعلاقة الوثيقة والمتينة التي تربط بين المركز ممثلا في أكاديمية الحوار ومنظمة اليونسكو، معربًا عن أمله بأن يسهم هذا التعاون في تحقيق الأهداف الإنسانية المشتركة.

وأكد أن المركز ومن خلال مشروعاته وبرامجه المتنوعة وإداراته المختلفة حريص على تسخير كل إمكاناته لتفعيل سبل التعاون مع المنظمات العالمية ذات العلاقة.

وفي ختام الزيارة، بحث اللقاء مشروعًا مشتركًا للمنظمة في مدينة الرياض، وقام الوفد بزيارة لبعض إدارات المركز ومنها أكاديمية الحوار للتدريب والمركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام (رأي) وإدارة الدراسات والبحوث، وبرامج الشباب.

من جهتهم، ثمن وفد اليونسكو الدور الكبير الذي تضطلع به المملكة في دعم الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات، من خلال دعمها لمشروعات محلية وإقليمية وعالمية في مجالات نـشر ثقافة الحوار وتعزيز التنوع الثقافي وبناء السلام وتعزيز العيش المشترك، كما أبدوا إعجابهم بما شاهدوه خلال الزيارة، والاطلاع عن قرب على تجربة المركز في نشر ثقافة الحوار وتعزيز قيم التعايش والتسامح والوسطية والاعتدال ونبذ العنف والتطرف.