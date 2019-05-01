الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة بالهيئة العامة للمنافسة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء للعمل بالهيئة بمدينة الرياض. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية: أخصائي اقتصادي (Economic Specialist) (العدد 3 وظائف – للجنسين). الأمين التنفيذي لمجلس الإدارة (Board of Directors, Executive Secretary) (وظيفة واحدة – للجنسين). Advertisements مصمم جرافيك أول (Senior Graphic Designer) (وظيفتان). مطوّر (Developer) (وظيفة واحدة – للجنسين). رئيس وحدة الأمن السيبراني (Cyber Security – Unit Head) (وظيفة واحدة – للجنسين). محلل الأعمال (Business Analyst) (وظيفة واحدة – للجنسين). وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

http://careers.gac.gov.sa/jobs/index

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