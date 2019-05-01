“حساب المواطن” يعلن عن موعد إيداع الدفعه ال 18 لمستحقي الدعم

اعلن برنامج ” حساب المواطن ” أنه بعد 10 ايام سوف يتم إضافه الدفعه الثامنه عشر من الدعم للمستفيدين من البرنامج , علي ان يوافق ذلك يوم التاسع من مايو القادم والذي يصادف يوم الخميس بدلا من العاشر الذي يصادف الجمعه .

– حيث انه وفقا للمقرر والمتبع فإن إيداع دعم حساب المواطن يتم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ويتم تقديمه ليوم إذا صادف يوم العشر يوم جمعه ويتم تأخيره ايضا اذا صادف يوم العاشر يوم سبت.

شروط الأهليه في برنامج ” حساب المواطن “

أعلن حساب المواطن عن صدور نتائج الاهليه للدوره الثامنه عشر وللتحقق من الاهليه يمكن الدخول علي البوابه الإلكترونيه عبر الرابط : هنا

– ولكي يتم قبولك في برنامج حساب المواطن يجب ان تكون مستوفي لشروطه كما يلي:

1- ان يكون المسجل سعودي الجنسيه ويستثني من ذلك ابن وابنه المواطنه والزوج او الزوجه غير السعوديه وحاملو بطاقات التنقل .

2- ان يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكه بحيث لايقيم خارج المملكه لاكثر من 90 يوما خلال ال12 شهرا الماضيه .

Advertisements

3- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الايواء الحكوميه او السجون.

4- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقه.

5- وتعتمد معايير الاستحقاق علي إجمالي دخل الاسره وعدد افرادها واعمار التابعين اذا كانت اكبر او اقل من 18 عاما

– ويمكن التسجيل في الدفعه الجديده من الدعم عبر البوابه الالكترونيه للبرنامج من هنا عن طريق اضافه رقم الهويه‘ وتاريخ الميلاد ‘ ورقم الجوال ‘ ثم إتباع الخطوات حتي انهاء التسجيل .

(مقدم لكم من موقع نجوم مصريه)

← إقرأ أيضاً: