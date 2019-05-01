السعودية | قائد القوات البحرية يرعى حفل تخريج الدفعة ( 69 ) من معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

‏رعى معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، حفل تخريج الدفعة ( 69 ) من طلبة معهد الدرسات الفنية للقوات البحرية, بحضور قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني وقادة أفرع القوات المسلحة بالمنطقة الشرقية وأركانات المعهد وأولياء أمور الخريجين, وذلك في مقر المعهد بالدمام.

وفور وصول معاليه عزف سلام الفريق، ثم بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى قائد معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني كلمة قال فيها: إن الخريجين نهلوا خلال دراستهم بالمعهد في الأعوام الثلاثة التي أمضوها من العلم والثقافة والعلوم العسكرية بإشراف معلمين ومدربين أكفاء ذوي خبرات ميدانية وعملية في جميع التخصصات البحرية التي تدرس بهذا المعهد حسب متطلبات واحتياجات وحداتنا البحرية، مؤكدًا أن ذلك جاء بفضل الله ثم بالدعم والرعاية الذي توليه القيادة الرشيدة لجميع القطاعات العسكرية.

وأكد أن القوات البحرية الملكية السعودية تسعى من منطلق رؤية المملكة 2030 ومستهدفات التحول الوطني 2020، لتحديث أساطيلها وامتلاك التقنية الملائمة لتلك الرؤية وتطوير الكوادر البشرية التي ستعمل على تلك الأسلحة، مشيرًا إلى أنه تم ابتعاث المجموعة الثانية من طلبة المعهد إلى المملكة المتحدة لمدة سنتين للحصول على الدورات التأسيسية والمتقدمة في مجال تخصصاتهم الفنية.

بعد ذلك، بدأ الاستعراض العسكري، ثم تم تسليم الراية من الرقيب السلف للرقيب الخلف، وأدى الخريجون القسم، ثم أعلن ركن التعليم بالمعهد العقيد البحري محمد عبدالله الشعبان، النتائج العامة للخريجين.

إثر ذلك، سلم قائد القوات البحرية، الشهادات والجوائز للأوائل من الطلبة والسرايا الفائزة بالأنشطة،حيث تشرف الأوائل والمتفوقون من الطلبة الخريجين بتسلم جوائزهم من راعي الحفل، ثم عزف السلام الملكي.



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