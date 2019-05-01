طقس اليوم: توقعات بهطول أمطار رعدية في 8 مناطق سعودية

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة فيما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق القصيم والرياض والشرقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزء الاوسط والشمالي و تكون جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، و حالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.