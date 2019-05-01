شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يترأس المجلس الاقتصادي ويناقش تقرير «المالية» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)رأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مساء أمس (الثلاثاء) في قصر اليمامة بالرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدم من اللجنة الوطنية للصناعة بحضور عدد من رجال أعمال الصناعة.
وناقش المجلس التقرير المقدم من وزارة المالية بشأن تقرير أداء الميزانية العامة للدولة مع نهاية الربع الأول للسنة المالية الحالية، وتضمن تفصيلا لمستويات الإنفاق الفعلية على مستوى البنود ومقارنتها مع الميزانية المعتمدة، ونظرة على الإيرادات غير النفطية ونموها مقارنة بالفترات المماثلة من الأعوام السابقة. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
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