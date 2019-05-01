شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الصيني: سأرشح نفسي لجائزة محمد بن سلمان للتعاون الثقافي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل سفير الجمهورية الصينية لدى المملكة تشن وي تشينغ، نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور عبدالكريم الزيد والوفد الصيني المشارك في اللقاء الحواري العلمي الثالث بين الشباب السعودي والصيني، الذي تقيمه بالشراكة مع مشروع سلام للتواصل الحضاري.

وقال السفير الصيني: «إن الصداقة بين الشعبين الصيني والسعودي متينة ومتجذرة»، معبراً عن اعتزاز بلاده الكبير بالعلاقات مع المملكة برعاية خادم الحرمين الشريفين والرئيس الصيني، حيث شهدت تطوراً كبيراً وجديداً، وتواصلاً ثقافياً وتعليمياً مهماً، عاداً وجود فرع لمكتبة الملك عبدالعزيز بجامعة بكين أمراً جيداً وسيضيف بعداً ثقافياً ومعرفياً.

وأشار إلى أن إعلان وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة والصين جاء ليعزز العلاقات الثقافية بين البلدين، معلناً ترشحه لنيل الجائزة، التي ستجذب الكثير من الجماهير من الطلاب والشباب لدراسة العلوم والتاريخ والحضارات خصوصاً في المملكة.

من جانبه، رحب الدكتور الزيد بالضيوف من الجمهورية الصينية الشعبية المشاركين بالبرنامج الحواري والعلمي الثالث، الذي تستضيفه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في الرياض بعد استضافتها للنسختين الماضيتين في فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين، معبراً عن سعادته بالتفاعل الحضاري والمعرفي بوصفها أحد مسارات المكتبة الستة.