شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل لمديري القطاعات: تواجدوا في الميدان لتنفيذ خطط رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل ضرورة تواجد مديري القطاعات في الميدان لمتابعة تنفيذ خطط قطاعاتهم التشغيلية خلال رمضان.

ودعا لدى ترؤسه في ديوان الإمارة بمكة المكرمة اجتماع اللجنة بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، إلى أهمية تضافر الجهود والعمل الجماعي بين الجهات ورفع مستوى التنسيق فيما بينها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وبحسب وزارة الحج والعمرة، بلغ عدد المعتمرين الذين قدموا للمملكة منذ بداية موسم العمرة قرابة 6 ملايين معتمر ويتوقع أن يصل العدد إلى 7.5 مليون في رمضان.

وتشمل استعدادات وزارة الحج والعمرة عدة جوانب؛ منها تكثيف الجولات الميدانية والرقابية على الخدمات، وتهيئة مراكز إرشاد جديدة في مواقع تم تحديدها من إمارة المنطقة داخل المنطقة المركزية، والتنسيق مع جميع الجهات الرسمية والخدمية وتزويدهم بالإحصائيات اليومية لأعداد المعتمرين. وستتولى الرئاسة العامة لشؤون الحرمين القيام بالجوانب الإرشادية والتوجيهية لقاصدي المسجد الحرام والإشراف والتنظيم والتنسيق للإمامة والأذان والخطابة والدروس والمحاضرات وغيرها من المهام، كما تستهدف الرئاسة خلال رمضان تنفيذ 200 جولة متابعة يومياً وتفعيل 15 تطبيقاً إلكترونياً خدمياً وتأمين 11 ألف وجبة إفطار يومي داخل الساحات كذلك تهيئة 25 ألف حافظة ماء زمزم وصيانة 12 مجمع سلالم كهربائية وتهيئة 210 أبواب وتوفير 1500 عربة كهربائية، فيما يبلغ عدد المطوفين المعتمدين 96 مطوفاً ويبلغ عدد القوى العاملة التي ستنفذ خطة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين 12 ألف موظف وموظفة.

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فيما قدّمت الشؤون الصحية بمنطقة مكة خطتها خلال رمضان والتي ستنفذ عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية من خلال المراكز الطبية بمدينة حجاج مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

بدورها، قدمت هيئة الهلال الأحمر السعودي خطتها الهادفة لتقديم الخدمات للحالات الإسعافية الطبية الطارئة والسريعة وتغطية الحرم المكي الشريف وساحاته والطرق السريعة والمنافذ للعاصمة المقدسة بالخدمات الإسعافية على مدار الساعة وتكثيفها في مواقع الاحتياج خلال العشر الأواخر.

فيما تستهدف شركة المياه الوطنية زيادة ضخ المياه لمكة بنسبة 5% عن العام الماضي، كما تستعد لتعبئة الخزانات الإستراتيجية بالمعيصم وخزان الحرم التشغيلي والخزانات التشغيلية بمكة، وتبلغ كميات المخزون للعام الحالي 1.6 مليون بزيادة 7 عن العام الماضي.

أما فيما، يخص النقل فتتمثل أهداف تنظيم نقل المعتمرين والمصلين من وإلى المسجد الحرام في رمضان وعيد الفطر المبارك عبر تأمين خدمة نقل 45 مليون راكب من وإلى المسجد الحرام خلال الصلوات الخمس وتأمين وقوف 2.5 مليون مركبة صغيرة للمعتمرين والمصلين بمداخل مكة والمواقف الطرفية لمسارات النقل الترددي، وتنفيذ مليون رحلة نقل بالحافلات وتخفيض الضغط المروري على المنطقة المركزية بـ8 مليون رحلة مركبة صغيرة، كما سيتم تشغيل 3000 حافلة لتنفيذ الخطة بأسلوب النقل العادي والترددي والمرمز.