شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يحتفل بتخريج الدفعتين 49 و 14 من طلاب معهد وكلية الحرم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

احتفل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بتخريج طلاب الدفعة الـ (49) من طلاب معهد الحرم المكي، والدفعة الـ (14) من طلاب كلية الحرم المكي الشريف، الذين وصل عددهم 359 طالبا يمثلون 25 دولة من مختلف دول العالم، خلال الحفل الذي أقامته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس كلمة بهذه المناسبة، شكر فيها نائب أمير منطقة مكة المكرمة على ما خص به معهد الحرم المكي الشريف وكلية الحرم المكي من تشريف ودعم بحضوره حفل التخرج. وأشاد بجهود الدولة في خدمة الحرمين الشريفين، وما تحظى به الرئاسة من جليل عنايتهم وفائق رعايتهم. وأوضح أن الحرم المكي الشريف يعد منارة علمٍ يتلقى الناس منه العلم النافع، وينشر المنهج الوسطي المعتدل الذي تنتهجه الدولة منذ عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله-.

من جهة ثانية، دشن الأمير بدر بن سلطان عدداً من المشاريع التطويرية بمدينة الملك عبدالله الطبية في العاصمة المقدسة. وتخلل الزيارة افتتاح معمل الأسنان الذي يحوي وحدة صناعة تعويضات الوجه الصناعية وكذلك صناعة الأسنان وصب الجبس والمعادن ووحدة الخزف وصناعة تركيبات الوجه والعيون الصناعية.

كما افتتح نائب أمير منطقة مكة قسم الأشعة التداخلية (الأنجيو) والذي يهدف الى دعم أعمال إدارة الأشعة التخصصية مع تهيئة الجناح العلاجي الخاص به.

ودشن الأمير بدر بن سلطان تطبيقين إلكترونيين هما نظام السياسات والإجراءات الإلكتروني والذي يعتبر مرجعا لجميع الموظفين لسياسات وإجراءات المدينة الطبية، ونظام إفادة الإلكتروني وهي خدمة إلكترونية تتيح للرؤساء المباشرين متابعة الموظفين بطريقة الكترونية. كما قدم المدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور عبدالله غباشي الخطط المستقبلية التطويرية للمدينة.