شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تستعرض نظام نزع الملكيات الإلكتروني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نظمت أمانة محافظة جدة أمس (الثلاثاء) ورشة عمل «نظام نزع الملكيات الإلكتروني»، بهدف استعراض تجربة الأمانة في نظام نزع الملكيات الإلكتروني والتعريف بإجراءاته لتعميمها، وذلك بحضور أمين محافظة جدة صالح التركي، ووكيل الوزارة المساعد للتخطيط والبرامج شار بن فهران الشهري، ومختصين من مركز المعلومات البلدية بالوزارة، ومسؤولي إدارات نزع الملكيات في أمانات المملكة.

وعد التركي الخطوة مهمة نحو تقديم خدمة ميسرة وبآليات وإجراءات موحدة في جميع أمانات المملكة، مطالباً المختصين في الإدارات المعنية التابعة للأمانات بالمشاركة في تطوير النظام وإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حياله.

من جانبه، أوضح مدير عام الأراضي والممتلكات في الأمانة المهندس عبود القحطاني أن نظام نزع الملكيات الإلكتروني الشامل تم إنجازه ضمن إستراتيجية التحول نحو الخدمات الإلكترونية، تسهيلاً للإجراءات وتوفير أفضل الخدمات للمستفيدين، لافتاً إلى أن هذا النظام يسهل الإجراءات بين الإدارات المعنية في مختلف قطاعات الأمانة، وكذلك سيساهم في عملية الربط مع الجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة.