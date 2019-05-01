شكرا لقرائتكم خبر عن صحة مكة.. «كرت أحمر للضنك» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشواق الطويرقي (مكة المكرمة) دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير حملة التوعية حول مرض حمى الضنك بشعارها الجديد «كرت أحمر للضنك». دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير حملة التوعية حول مرض حمى الضنك بشعارها الجديد «كرت أحمر للضنك». وأشاد مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة مساعد المدير العام للصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سري عسيري بالتعاون المثمر بين الجهات المشاركة من الأمانة والمجلس البلدي والزراعة والأوقاف، مثمنا تعاون الجهات المعنية في حملة مكافحة حمى الضنك، التي أسهمت بشكل كبير في نجاح الحملة. وقدم ممثلو إدارة النواقل والأمراض المشتركة بصحة مكة وإدارة الصحة العامة بالأمانة وفرع وزارة البيئة والمياه عروضا مرئية للجهود والإنجازات في مجال المكافحة لمرض حمى الضنك بالعاصمة المقدسة.



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