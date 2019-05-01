شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام مصنّعي ومستوردي منتجات الخبز بحد أعلى للملح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) تبدأ الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم (الأربعاء)، تطبيق اللائحة الفنية تبدأ الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم (الأربعاء)، تطبيق اللائحة الفنية السعودية رقمSFDA.FD 2362/‏2018 «الاشتراطات الفنية لإنتاج الخبز»، التي تُلزم مصنّعي ومستوردي منتجات الخبز بحد أقصى لكمية الملح في الخبز لا يزيد على 1 غرام لكل 100 غرام من المنتج النهائي. ويمثل هذا الإجراء أحد أهداف «استراتيجية مشاركة الهيئة في تنظيم الغذاء الصحي»، ويأتي استكمالاً لجهود الهيئة في مواءمة تشريعاتها مع متطلبات منظمة الصحة العالمية (WHO) الهادفة إلى تقليل استهلاك كمية الملح في المنتجات الغذائية.



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