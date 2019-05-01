شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستعرض مع بوقادوم المستجدات إقليمياً ودولياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس (الثلاثاء)، مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن تمنياته للشعب الجزائري الشقيق بدوام الأمن والازدهار.

حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني. كما حضره من الجانب الجزائري، سفير الجزائر لدى المملكة أحمد عبدالصدوق، والمدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية محمد يرقي، ومستشار وزير الشؤون الخارجية محمد سفيان براح.