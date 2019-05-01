شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد لرئيس وأعضاء مجلس النواب: نتمنى لكم التوفيق في خدمة اليمن وشعبه الشقيق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء) في قصر اليمامة رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان بن سعيد البركاني وأعضاء المجلس.

وفي بداية اللقاء، صافح ولي العهد أعضاء مجلس النواب اليمني، مرحبا بهم في المملكة، متمنيا لهم التوفيق لما فيه خدمة اليمن وشعبه الشقيق.

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وألقى رئيس مجلس النواب اليمني سلطان بن سعيد البركاني كلمة قدم فيها الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وحكومة وشعب المملكة على دعمهم الأخوي الصادق ونجدتهم أشقائهم اليمنيين، والدول المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية على كل ما بذلوه من جهود ومال ودعم وعلى مختلف الأصعدة والمستويات وكرم وفادة أشقائهم اليمنيين، منوها في هذا الصدد بما قدم من تعاون لنواب الشعب اليمني لاستئناف أعمال مجلسهم بعد انقطاع دام 4 سنوات فرضته الظروف القاهرة الناتجة عن انقلاب العصابات الحوثية الغاشمة، والمساندة لافتتاح دور انعقاده في مدينة سيئون كتحية مقصودة لمحافظة حضرموت تقديرا لقيمتها التاريخية.

وأكد البركاني أن هذه الخطوة مثلت إنجازا تاريخيا لاستعادة الدولة والتصدي لمشروع الانقلاب تمكن من خلاله نواب الشعب من كسر الحصار على أعضائه من قبل العصابات الانقلابية بغرض إعاقة المجلس عن استئناف مهامه الدستورية بما يترتب عليه من إعاقة هيئات الدولة الأخرى عن أداء وظائفها وإلحاق الضرر بالعمل الوطني العام.

وتطرق إلى الخطر الإيراني الذي لا يهدد اليمن وحده وإنما دول الخليج العربي والمنطقة بأسرها، مبرزا دور عاصفة الحزم وإعادة الأمل لرد هجمة الدم والنار القادمة من إيران مطالبا التحالف باستمرار دعم اليمن سياسياً واقتصادياً وعسكرياً حتى تتحرر من براثن المليشيا الحوثية.