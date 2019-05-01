شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الطيران لـ«الخليج 365»: شرط إجادة «المضيفات» للسباحة خطأ غير مقصود ! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

اعترف مساعد مدير الشؤون الإدارية مدير المشتريات في شركة الطيران مشاري العديلي بوجود خطأ غير مقصود في إعلان الشركة إلزام المتقدمات من النساء لوظائف الضيافة الجوية بإجادة السباحة وإسقاط الشرط عن الرجال.

وقال العديلي، الذي يعمل مساعداً للشؤون الإدارية لشركة الطيران، في رده على خبر "الخليج 365"، إن شرط السباحة متطلب من الذكور والإناث، وطريقة الإعلان جاءت غير دقيقة وغير مقصودة. وأضاف أن الإعلان عن الوظيفتين استهدف دعم الشابات والشباب السعوديين بمنطقة حائل، خصوصاً أن الشركة من أكبر الداعمين لتوجه السعودة، وكل شروطها متطابقة على الذكور والإناث عدا العمر واللباس.

وكانت شركة الطيران المشغلة للمطارات الشمالية، التي تتخذ من مدينة حائل مقرا لعملياتها الفنية، اشترطت على المتقدمات لوظائفها القدرة على السباحة، واللياقة الطبية، و158 سنتيمترا لطول القامة. وجاء الإعلان خلال ملتقى للتوظيف في مجال الضيافة الجوية تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل، فيما خلت شروط المتقدمين الرجال من شرط السباحة.