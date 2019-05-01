شكرا لقرائتكم خبر عن 5 من كل شهر ميلادي.. الصرف لمستفيدي «حافز» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اليوم الخامس من كل شهر ميلادي موعدا لصرف الدعم للمستفيدين من برنامج حافز «البحث عن عمل، وصعوبة الحصول على عمل» بدلا من التاريخ الهجري الحالي، على أن يتم صرف أولى الدفعات الشهرية بالموعد الجديد عن شهر أبريل الحالي في اليوم الخامس من مايو القادم.

ويأتي هذا الإجراء تماشيا مع التواريخ المتبعة في مواعيد صرف الدعم والإعانات والمعاشات الحكومية، في حين أن عدد الدفعات الشهرية للمستفيدين لن يتأثر بتغير موعد الصرف، طالما أن شروط الأهلية لا تزال متوفرة لديهم.