شكرا لقرائتكم خبر عن «1919» يرفض بلاغات الرجال المعنفين دون الـ 60! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أسقط مركز بلاغات العنف الأسري 1919، التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فئة الرجال (فوق الـ18 ودون الـ60 سنة) من اختصاصه المتعلق ببلاغات العنف الأسري، رافضا استقبال أي بلاغات لرجال معنفين أسريا من هذه الفئة.

وفيما قدم شخصان - لم تتأكد "الخليج 365" من هويتيهما - بلاغين عبر «تويتر» على حساب المركز، أكدا فيهما تعرضهما لتعنيف من زوجتيهما، بادر المركز بالرد على التغريدتين بالقول: «يستهدف مركز بلاغات العنف الأسري والحماية من الإيذاء كلاً من الأطفال ما دون سن 18 المتعرضين للعنف داخل أو خارج نطاق الأسرة - النساء بجميع الأعمار - ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع الأعمار - كبار السن ما فوق الـ60 سنة من داخل نطاق الأسرة».

وفيما حاولت "الخليج 365" التواصل مع أصحاب الحسابين للتأكد من هويتيهما إلا أنه لم يتم التجاوب منهما، في وقت شهد حساباهما ردود فعل متفاوتة من مغردين، إذ أشار عليهما البعض بضرورة طلاق الزوجتين، فيما طالبهما آخرون باللجوء للشرطة.

وعلقت مغردة «ألا يحق للرجل اللجوء لجهة مختصة عند تعرضه للتعنيف، بالمناسبة كثير من الرجال يتعرضون للعنف اللفظي من قبل زوجاتهم أو أمهاتهم لكن الرجل بطبيعته يصعب عليه التكلم في هذا الأمر».