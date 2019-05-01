شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمان الأسري»: هذه مسؤوليتهم وعليهم استقبال الشكاوى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زين عنبر (جدة)

في وقت رفضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التعليق لـ«الخليج 365» حول عدم تلقي شكاوى عنف أسري من رجال معنفين من زوجاتهم، أكد المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتور ماجد العيسى لـ«الخليج 365» أن مركز بلاغات العنف الأسري 1919 التابع للعمل يختص ببلاغات الأشخاص فوق 18 عاما من الجنسين، فيما الرقم الموحد 116111 هو خط مساندة الطفل في البرنامج يتلقى كافة أشكال العنف الأسري ومشكلات الطفولة.

وأوضح أنه «لا توجد إلى الوقت الحالي أرقام وإحصاءات تشير إلى أعداد الرجال الذين يتعرضون للعنف الأسري، وأن كافة الدراسات للعنف ضد الرجل لم تأخذ حقها بالشكل الكافي لأن الدراسات تتجه دوما للأشخاص الأكثر تعرضا للعنف كالنساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة».