بدر بن سلطان يدشن مشاريع تطويرية بمدينة الملك عبدالله الطبية



دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان عددًا من المشاريع التطويرية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة. وافتتح معمل الأسنان الذي يحوي وحدة تعويضات الوجه الصناعية وكذلك صناعة الأسنان وصب الجبس والمعادن ووحدة الخزف وصناعة تركيبات الوجه والعيون الصناعية. كما افتتح نائب أمير منطقة مكة قسم الأشعة التداخلية «الأنجيو» الذي يهدف إلى دعم أعمال إدارة الأشعة التخصصية مع تهيئة الجناح العلاجي الخاص به. ودشن الأمير بدر بن سلطان تطبيقين إلكترونيين، الأول نظام السياسات والإجراءات الإلكتروني الذي يعتبر نظاما إداريا ومعرفيا لجميع الموظفين، وكذلك يعتبر مرجعا لجميع سياسات وإجراءات المدينة الطبية، والتطبيق الثاني نظام إفادة الإلكتروني وهو عبارة عن خدمة تتيح للرؤساء المباشرين متابعة الموظفين بطريقة إلكترونية. كما قدم المدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور عبدالله غباشي الخطط المستقبلية التطويرية للمدينة التي ستحقق طموحات القيادة عبر تقديم خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن تحقيقا لرؤيتها لتكون أنموذجًا في الرعاية الصحية التخصصية والتعليم والأبحاث بحلول عام 2030. من ناحية أخرى، توج نائب أمير منطقة مكة المكرمة خريجي الدفعة الـ«49» من طلاب معهد الحرم المكي، والدفعة الـ«14» من طلاب كلية الحرم المكي الشريف. وتأتي هذه المناسبة احتفالا بتخرج 359 طالبًا يمثلون 25 دولة من مختلف دول العالم درسوا علوم الشريعة وآلاتها بمختلف التخصصات من مصادرها النقية الصافية في رحاب المسجد الحرام ليكونوا خير سفراء للعلم والتسامح والسلام لدينهم ولبلدانهم وللمملكة العربية السعودية التي ترعى المنهج الوسطي المعتدل للشريعة السمحة. وألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس كلمة شكر فيها نائب أمير منطقة مكة المكرمة على ما خص به معهد الحرم المكي الشريف وكلية الحرم المكي من تشريف ودعم بحضوره حفل التخرج.

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