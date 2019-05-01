

نيويورك 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

اغلقت الاسهم الامريكية على تباين و تراجع المؤشر ناسداك الأمريكي اليوم مع هبوط سهم ألفابت الشركة الأم لجوجل عقب إعلانها عن إيرادات دون التوقعات ونزول سهم أبل قبل إعلان نتائجها، لكن ستاندرد آند بورز 500 ارتفع إلى مستوى إغلاق قياسي جديد.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 38.11 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 26592.5 نقطة ، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.78 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 2945.81 نقطة ، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 54.09 نقطة أو 0.66 بالمئة إلى 8107.77 نقطة.

وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للاسهم الامريكية مكاسب خلال الاغلاق الشهري لابريل.

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كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / الأسهم الامريكية تغلق على تباين وناسداك يتراجع بعد هبوط ألفابت وستاندرد آند بورز يصعد لمستوى قياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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