ساما أوقات دوام البنوك فى رمضان 1440 |موعد دوام اوقات العمل الرسمية للبنوك والمصارف العامة خلال شهر...

أوقات دوام البنوك فى رمضان 1440 حددت مؤسسة النقد السعودي مواعيد الدوام الرسمية بالبنوك في شهر رمضان المبارك، حيث أبلغت المؤسسة كافة البنوك والمصارف العامة في بيان صدر عنها توضح فيه أوقات الدوام الرسمية للبنوك وكذلك تحديد أيام عطلات البنوك والخدمات البنكية المقدمة خلال الفترة القادمة . مواعيد الأعياد الرسمي في هذا العام.

أوقات دوام البنوك فى رمضان 1440 بالمملكة

وقد أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما منذ عدة أيام في تعميم لها، أن مواعيد الدوام الخاصة بالبنوك والمصارف الخاصة في رمضان ستبدأ في العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا خلال أيام الشهر.

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كما أصدرت مؤسسة النقد السعودي في بيان آخر عن بدأ إجازة العيد في المملكة حيث يتوقف العمل في البنوك بدءًا من يوم 25 رمضان الموافق 30 مايو إلى أن يستأنف العمل مرة أخرى في يوم الأحد الموافق 6 شوال و 9 من شهر يونيو، وذلك حسب التقويم الميلادي والهجري للمملكة العربية السعودية.

وقد حددت أيضًا موعد إجازة عيد الأضحى المبارك الذي ستبدأ بعد انتهاء يوم الخميس الموافق 7 من ذي الحجة وهو الثامن من شهر أغسطس الميلادي، على أن تعود المصارف والبنوك في المملكة لعملها رسميًا يوم الأحد 17 ذي الحجة والموافق للثامن عشر من شهر أغسطس.

وطلبت مؤسسة النقد العربي السعودي من كافة فروع المصارف العاملة في المناطق المزدحمة والحيوية إبلاغها، وكذلك المطارات والمنافذ الحدودية للعمل لفترات احتياطية استثنائية لسد حاجة المواطنين في التعامل مع فروع البنوك وإنجاز كافة التعاملات المالية في هذه الأوقات، وسوف يتم الإعلان فيما بعد عن مواعيد عمل هذه الفروع بعد تحديد أماكنها.