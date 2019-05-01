نظام نور برقم الهوية الآن

نعرض لكم رابط نتائج الطلاب من موقع نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق 1440 فقط لطلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والتي يتم تفعيلها من قبل وزارة التعليم على نظام نور المركزي لعرض نتائج واشعار درجات الفصل الدراسي الثاني للعام 1440، فقد بدأ طلاب المراحل المختلفة في أنحاء المملكة اختبارات نهاية العام منذ عدة أيام انتهى منها طلاب المرحلة الابتدائية مبكرا، ثم عقب ذلك بدأ حوالي 6 مليون طالب وطالبة في المرحلة المتوسطة والثانوية يوم الأحد من الأسبوع الماضي الاختبارات.

نظام نور برقم الهوية

ويعتبر الاستعلام عن النتائج من رابط نظام نور برقم الهوية فقط هو أكثر الطرق المحببة للطلاب وأولياء الأمور وذلك بسبب سهولته الفائقة حيث لا يتطلب ادخال الرقم السري الذي يتم تعيينه في أول مرة للتسجيل في النظام بالايميل الخاص بك فقط ادخال رقم الهوية ورمز التحقق.

خطوات نظام نور برقم الهوية