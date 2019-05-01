الشروط العامة للتقديم على قرض بنك التسليف السعوديِ

يعمل بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف وهو الاسم المشهور به نظراً لإنه الاسم الأول لبنك التنمية الاجتماعية على دعم الأسرة السعودية والتي تحتاج لتحسين أوضاعها المادية من خلال عدة قروض تستهدف العديد من الفئات في المجتمع السعودي ومنها على سبيل المثال لا الحصر قرض الزواج والذي يستهدف فئة الشباب الراغب في الزواج وهناك قرض الترميم والذي يستهدف الراغبون في ترميم منازلهم وهناك القروض التي يمكن من خلالها فتح مشروع تجاري لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن السعودي ولكل مما سبق شروط خاصة به وشروط عامة يشترك فيها جميع مما ذكر بالإضافة لقروض عدة أخرى لم يتم ذكرها في مقالنا اليوم والتي سيفرد لها مقالات أخرى تالية.

الشروط العامة للحصول على قرض بنك التسليف

السن: أشترط بنك التسليف سن محدد للحصول على القرض وهو ألا يزيد السن عن 60 عام وألا يقل عن 21 عام.

الراتب : هناك شرط محدد لكل نوع من القروض وحد أدنى وحد أقصى للراتب لكل قرض على حده( تابعونا في شروط القروض المختلفة).

شرط عمر المنزل: حيث أشترط بنك التسليف للحصول على قرض الترميم أن يمر على المنزل ما لا يقل عن خمس سنوات.

الجنس: لم يفرق بنك التسليف بين الرجال والنساء في الشروط ولكنه أختص بأحد أنواع القروض والتي تستهدف النساء.

أشترط كذلك أن يكون المتقدم ممن هم مسجلين على موقع بنك التسليف السعودي لذا يلزم التسجيل.

أشترط كذلك بنك التسليف لقرض السيارة أن المتقدم للحصول على القرض أن يجتاز الاختبارات الخاصة بالبنك.

كما أن لأصحاب المشاريع نصيب الأسد من القروض والتي تهدف لتكبير المنشآت الصغيرة والتطوير في الأعمال ولها كذلك شروط خاصة، ومن ما سبق من شروط عامة يجب التقيد بها لقبول طلب القرض بالإضافة إلى تقديم الأوراق الثبوتية ورقم الأيبان البنكي والإرسال من خلال البريد السعودي.