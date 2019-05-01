، ضربوه وأهانوه وسرقوه والسلطات متواطئة.. مواطن قطري يستغيث.. وأحد أفراد الأسرة الحاكمة يعلق ،

- 1/2
- 2/2
تداول المغرّدون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع صوتي لمواطن قطري يشكو من تعرض ضباط قطريين له بالضرب والإهانة وسرقة نحو 30 ألف ريال قطري كانت بحوزته، فيما تجاهلت السلطات والنيابة القطرية شكواه متواطئة مع الجناة.
ويظهر في المقطع المتداول أحد المواطنين القطريين وهو يقص في أسى بالغ قصته المؤلمة، وتعرض الضباط القطريين له، واعتراض طريقه أثناء عودته لمنزله ليلاً أثناء نزوله من أحد جسور العاصمة القطرية، وصدم سيارته لإيقافه دون وجه حق، ومن ثم ضربه وسحله، وسرقة ما بحوزته من أموال نحو 30 ألف ريال قطري.
ويشير المواطن إلى تواطؤ النيابة مع الجناة، وتسترها عليهم، وذلك بإخفاء مقطع الفيديو الذي التقطته أجهزة الكاميرا في الشارع، والادعاء بأن المقطع لم يعمل لديهم، وذلك للتستر على فعلتهم.
وعلق عضو الأسرة الحاكمة القطرية الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني على المقطع بقوله: "نظام الحمدين تعودنا عليه يترك المشاكل حتى تستفحل وتصبح إلى جرائم قتل، ثم يأتيك من قبلهم من يقول الأمير لا يعلم إذًا الأمير لا يعلم وكل أمور الدولة تحول إليه من يعلم إذن".
مضيفًا: "هذه حقوق مواطن يأتي موظفون محسوبون على الدولة ويخفون الجريمة، أين ستجد العدل إذا الذباح أمر السلاخ".
ضربوه وأهانوه وسرقوه والسلطات متواطئة.. مواطن قطري يستغيث.. وأحد أفراد الأسرة الحاكمة يعلقياسر نجدي الخليج 365 2019-05-01
تداول المغرّدون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع صوتي لمواطن قطري يشكو من تعرض ضباط قطريين له بالضرب والإهانة وسرقة نحو 30 ألف ريال قطري كانت بحوزته، فيما تجاهلت السلطات والنيابة القطرية شكواه متواطئة مع الجناة.
ويظهر في المقطع المتداول أحد المواطنين القطريين وهو يقص في أسى بالغ قصته المؤلمة، وتعرض الضباط القطريين له، واعتراض طريقه أثناء عودته لمنزله ليلاً أثناء نزوله من أحد جسور العاصمة القطرية، وصدم سيارته لإيقافه دون وجه حق، ومن ثم ضربه وسحله، وسرقة ما بحوزته من أموال نحو 30 ألف ريال قطري.
ويشير المواطن إلى تواطؤ النيابة مع الجناة، وتسترها عليهم، وذلك بإخفاء مقطع الفيديو الذي التقطته أجهزة الكاميرا في الشارع، والادعاء بأن المقطع لم يعمل لديهم، وذلك للتستر على فعلتهم.
وعلق عضو الأسرة الحاكمة القطرية الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني على المقطع بقوله: "نظام الحمدين تعودنا عليه يترك المشاكل حتى تستفحل وتصبح إلى جرائم قتل، ثم يأتيك من قبلهم من يقول الأمير لا يعلم إذًا الأمير لا يعلم وكل أمور الدولة تحول إليه من يعلم إذن".
مضيفًا: "هذه حقوق مواطن يأتي موظفون محسوبون على الدولة ويخفون الجريمة، أين ستجد العدل إذا الذباح أمر السلاخ".
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
02:07 AM
ضباط قطريون تعرضوا له أثناء عودته لمنزله ليلاً
تداول المغرّدون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع صوتي لمواطن قطري يشكو من تعرض ضباط قطريين له بالضرب والإهانة وسرقة نحو 30 ألف ريال قطري كانت بحوزته، فيما تجاهلت السلطات والنيابة القطرية شكواه متواطئة مع الجناة.
ويظهر في المقطع المتداول أحد المواطنين القطريين وهو يقص في أسى بالغ قصته المؤلمة، وتعرض الضباط القطريين له، واعتراض طريقه أثناء عودته لمنزله ليلاً أثناء نزوله من أحد جسور العاصمة القطرية، وصدم سيارته لإيقافه دون وجه حق، ومن ثم ضربه وسحله، وسرقة ما بحوزته من أموال نحو 30 ألف ريال قطري.
ويشير المواطن إلى تواطؤ النيابة مع الجناة، وتسترها عليهم، وذلك بإخفاء مقطع الفيديو الذي التقطته أجهزة الكاميرا في الشارع، والادعاء بأن المقطع لم يعمل لديهم، وذلك للتستر على فعلتهم.
وعلق عضو الأسرة الحاكمة القطرية الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني على المقطع بقوله: "نظام الحمدين تعودنا عليه يترك المشاكل حتى تستفحل وتصبح إلى جرائم قتل، ثم يأتيك من قبلهم من يقول الأمير لا يعلم إذًا الأمير لا يعلم وكل أمور الدولة تحول إليه من يعلم إذن".
مضيفًا: "هذه حقوق مواطن يأتي موظفون محسوبون على الدولة ويخفون الجريمة، أين ستجد العدل إذا الذباح أمر السلاخ".
، ضربوه وأهانوه وسرقوه والسلطات متواطئة.. مواطن قطري يستغيث.. وأحد أفراد الأسرة الحاكمة يعلق ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر ضربوه وأهانوه وسرقوه والسلطات متواطئة.. مواطن قطري يستغيث.. وأحد أفراد الأسرة الحاكمة يعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.